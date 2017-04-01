У кого находится ключ от решения приднестровского конфликта

30 марта президент Молдовы Игорь Додон во второй раз встретился с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским. Примечательно, что третья встреча двух политиков состоится уже в мае текущего года.

Среди вопросов повестки дня, осаждавшихся в ходе двусторонней встречи Додона и Красносельского преобладали в основном, вопросы технического характера: это и нормальное функционирование в регионе школ с преподаванием на государственном языке Молдовы, и создание между Молдовой и Украиной совместных пограничных пунктов пропуска и влияния такого решения на приднестровский регион, и восстановление стационарной телефонной связи, а также порядок функционирования мобильной связи между соответствующими операторами с двух берегов Днестра, и многое другое

Однако, как гласит старое, как мир, изречение: "дьявол кроется в деталях". Поэтому мы решили поинтересоваться: означают ли участившиеся двусторонние встречи потепление в процессе приднестровского урегулирования, либо об этом говорить пока преждевременно?

Настанет ли момент, когда жители обоих берегов Днестра выйдут навстречу друг другу на мосты с хлебом-солью в руках?

И главное: у какой из сторон переговоров находится ключ к решению приднестровской проблемы?

Ответ на этот и другие вопросы корреспондент студии Sputnik Молдова выяснял в беседе с политическим аналитиком, публицистом Валерием Реницэ.