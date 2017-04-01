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Выступление поэта Евгения Евтушенко в Литературном музее

Константин Мунтяну: Евгений Евтушенко поэт и гражданин

© RIA Novosti. B.Kolesnikov
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Тема:
Умер поэт Евгений Евтушенко (4)
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Писатель Константин Мунтяну уверен, что Евгений Евтушенко воплотил в себе образец как поэта, так и гражданина

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Евгений Евтушенко принадлежит к той плеяде русских советских литераторов, которые, хоть и именуются шестидесятниками, но лишь условно, так как продолжали творить актуальные произведения и в более позднее время. Так считает молдавский писатель и сценарист Константин Мунтяну, с которым в субботу побеседовал корреспондент Sputnik.

Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
© Sputnik/ Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко умер в субботу в США на 85-м году жизни. Поэт находился в клинике города Талса (штат Оклахома) с 12 марта, однако в последние дни его состояние резко ухудшилось. Евтушенко будет похоронен в подмосковном Переделкине.

"Мое знакомство с творчеством Евтушенко началось в школьном хоре, где мы пели композицию на его знаменитое "Хотят ли русские войны". Эти стихи врезались мне в память навсегда, так как поразили своей силой и пронзительностью, а также тем миролюбием вкупе с постоянной готовностью отстаивать правое дело — этими качествами во все времена славится русский народ. Евтушенко в своем стихотворении удалось воплотить эту великую парадигму целой нации", — рассказал Мунтяну.

Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.

Среди произведений, произведших на него особое впечатление, Мунтяну назвал стихотворение Евтушенко "На красном снегу уссурийском", посвященное событиям 1969 года на полуострове Даманский, когда Китай спровоцировал советских пограничников на вооруженную реакцию.

У матери
грузди
в кадушке давно усолились,
а сын ее рухнул
на красном снегу уссурийском…

Потом, во время службы на атомной подлодке, Мунтяну вместе с сослуживцами слушал на политзанятиях в числе прочих гостей и сына великого Аркадия Гайдара — Тимура Гайдара. Тот, когда речь зашла о Евтушенко, раскритиковал его за "антисоветчину".

Поэт Евгений Евтушенко, архивное фото
© Sputnik/ Евгений Биятов
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"Но вот парадокс: при СССР Евтушенко считался не слишком советским, а, когда на нашу голову свалилась демократия, его стали называть "обласканным властью". Думаю, что не стоит рассчитывать на то, что мнение всяких злых языков сможет открыть нам правду об этом человеке. Такие, как Евтушенко, остаются в памяти народа даже благодаря одному стихотворению. А таких "одних" у Евтушенко великое множество. Многие из них, — а, если точнее, около 300, — я помню наизусть и с удовольствием читаю, если собирается благодарная аудитория", — рассуждает Мунтяну.

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Тема:
Умер поэт Евгений Евтушенко (4)
Теги:
Евгений Евтушенко, Константин Мунтяну
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