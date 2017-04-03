Вдохновляющая история: житель Молдовы работает у лучшего повара XX века

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Житель Молдовы Дмитрий Петренко устроился работать в ресторан одного из лучших поваров XX века Поля Бокюза, сообщает Sputnik Молдова.

Об этом Дмитрий написал в социальных сетях.

"Это была моя главная цель во Франции и я безумно рад, что мне хватило сил, терпения и настойчивости не свернуть с пути, когда перед мной закрывали двери. В первые два раза мне сказали, что я не готов к такому уровню, и что они берут на работу лучших выпускников Института Поля Бокюза (один из лучших кулинарных институтов мира)", — написал Дмитрий.

С третьей попытки у него все получилось.

"И что я понял — если вам не открывают, продолжайте стучать, а если и это не помогает — ломайте эти двери, но не уходите! Другого шанса может и не быть. Мне до сих пор самому не верится", — рассказал Дмитрий.

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