Молдова подписала меморандум с Евразийской экономической комиссией

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В Кишиневе сегодня начал работу Международный форум "Евразийский экономический союз — Республика Молдова".

© Sputnik/ Сергей Гунеев Президент Молдовы попросил предоставить статус наблюдателя в ЕАЭС

Президент Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян подписали меморандум о сотрудничестве между республикой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

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Церемония подписания прошла в рамках открывшегося в Кишиневе международного форума.

"Наш интерес к процессам, происходящим в Евразийском экономическом союзе, — это не просто интерес наблюдателя. Мы следим не для того, чтобы быть в курсе происходящего, но для того, чтобы активно сотрудничать со странами Евразийского экономического союза. С правовой точки зрения Молдова является третьей страной. Но нас связывает длительная и глубокая история, а также и чисто человеческие отношения".

По словам Додона, подписание меморандума не противоречит ранее подписанным Молдовой международным договорам.

"Считаю, что это подписание поможет поддерживать нам баланс в экономике", — отметил Додон.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян приветствовал Молдову, отметив, что главная цель интеграции — создание условий для стабильного развития государств-членов организации.

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"Стремление к формированию единого рынка способствует росту конкурентной способности национальных экономик", — пояснил Саркисян.

"Это возможность сверить часы, создать эффективное взаимодействие. Наши страны интенсивно работают с европейскими странами. Наша позиция заключается в том, что отношения должны дополнять друг друга", — заявил Саркисян.

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К 2025 году в рамках организации будет создан общий рынок газа, нефти и нефтепродуктов.

Стоит отметить, что в работе форума принимают участие член Коллегии ЕЭК Татьяна Валовая, вице-министр экономического развития России Алексей Груздев, главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик, другие чиновники Молдовы и стран ЕАЭС.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза.

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