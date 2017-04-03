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Тотальный диктант, 2016

Международная акция "Тотальный диктант" в Молдове

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Во вторник, 4 апреля, в 12.00 в мультимедийном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему: "О проведении в Молдове международной акции "Тотальный диктант".

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. 8 апреля в 14.00 кишиневцы одновременно с тысячами почитателей русского слова в разных странах мира будут иметь возможность в пятый раз принять участие в международной акции "Тотальный диктант".

О подробностях проведения масштабной акции расскажут представители Российского центра науки и культуры в Кишиневе.

В мероприятии примут участие:
— руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова — Российского центра науки и культуры в Кишиневе Михаил ДАВЫДОВ;
— руководитель образовательных и просветительских проектов Российского центра науки и культуры в РМ, доктор педагогических наук Виктор КОСТЕЦКИЙ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
Тотальный диктант, русский язык, пресс-конференция, РЦНК, Михаил Давыдов, Виктор Костецкий, Молдова
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