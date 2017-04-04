В Кишиневе "Тотальный диктант" проведет "человек из телевизора"

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Ежегодная международная акция "Тотальный диктант" состоится 8 апреля в 14.00.

О подробностях проведения этой акции в Молдове рассказали представители Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе.

""Тотальный диктант" — это ежегодное образовательное мероприятие, которое стартовало в 2004 году в России и вскоре стало проходить и за рубежом. В Молдове акцию проводят с 2013 года. Основная ее цель — популяризация грамотности русского языка среди граждан разных стран мира", — сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Михаил Давыдов.

Диктант напишут в Кишиневе, Бельцах, Тирасполе и впервые в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах.

Давыдов добавил, что в Кишиневе можно будет проверить свою грамотность на нескольких площадках — в РЦНК, а также Государственном, Славянском и Педагогическом университетах.

Авторами текста каждый год становятся известные поэты, прозаики, драматурги и журналисты.

"В этом году участникам будет предложен текст, составленный известным писателем лауреатом премии "Национальный бестселлер" Леонидом Юзифовичем", — уточнил Давыдов.

В нынешнем году, диктант будут писать на всех континентах мира, в 68 странах.

Руководитель образовательных и просветительских проектов РЦНК в Молдове, доктор педагогических наук Виктор Костецкий подчеркнул, что к написанию диктанта, помимо ученых и специалистов, будут привлекать и популярных актеров, спортивных комментаторов, шоуменов и других известных людей.

На этот раз, по словам Костецкого, в России среди тех, кто будет диктовать текст, уже объявлены уроженцы Молдовы — народная артистка России Светлана Крючкова и актер Александр Олешко. За пределами России диктант также зачитают известные люди — в Таллине это будет Дмитрий Харатьян, в Страсбурге — Леонид Ярмольник.

"Участие в подобном событии — это всегда очень почетно для нас, как для дикторов. Этому предшествует серьезная работа с текстами. Они всегда очень непросты, но весьма интересны", — рассказал один из дикторов "Тотального диктанта" в нашей стране телеведущий телеканала "РТР Молдова" Дмитрий Спиваков.

Он отметил, что от того, насколько правильно люди, зачитывающие этот текст, будут расставлять интонационные паузы, знаки препинания и другие нюансы речи, зависит, настолько правильно диктант напишет аудитория.

Михайл Давыдов © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Виктор Костецкий © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Дмитрий Спиваков Международная акция "Тотальный диктант" в Молдове © Sputnik / MIROSLAV ROTARI 1 / 3 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Михайл Давыдов

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