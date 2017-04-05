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ЕС или Евразийский Союз: какой будет Молдова через 10 лет

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Генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире студии Sputnik Молдова озвучил свой прогноз внешнеполитического и торгово-экономического развития республики

Молдова продолжит путь евроинтеграции. И это несмотря на все препятствия! С таким заявлением выступил глава молдавского кабмина Павел Филип. По словам чиновника, у партий, продвигающих идею евроинтеграции, есть все шансы получить большинство мест в высшем законодательном органе страны на следующих выборах.

Павел Филип объяснил крах кандидатов от проевропейских партий на прошедших президентских выборах разочарованием граждан. Чиновник считает, что правительство должно вернуть доверие населения до 2018 года.

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© Sputnik/
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В то же время, на фоне заявлений премьер-министра о следовании страны курсом евроинтеграции, президент Молдовы Игорь Додон сконцентрировался на выполнении одного из главных своих предвыборных обещаний — налаживании сотрудничества республики с Евразийским экономическим союзом и, в частности, 3 апреля, подписал меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией.

Мы решили выяснить: есть ли евроинтеграционные перспективы у Молдовы, либо здравый смысл подталкивает республику к более тесному сотрудничеству с партнерами на Востоке?

Нужна ли Молдова Брюсселю, либо европейский политический истеблишмент поддерживает евроинтеграцию страны лишь на словах, чтобы не полностью расписываться в крахе программы "Восточное партнерство"?

И главное: какой будет Молдова через 10 лет, останется на геополитическом перепутье или определится с вектором внешней политики и стратегическими торгово-экономическими партнерами?

Свой прогноз в эфире студии Sputnik Молдова дал генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

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Теги:
Молдова-Россия, молдова-евросоюз, внешняя политика, торговля, геополитика, Институт региональных проблем, Евразийский Союз, Евросоюз, Дмитрий Журавлев, Евросоюз, Москва, Молдова, Брюссель, Россия, Кишинев




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