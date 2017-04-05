Vox populi: сорвут ли протестующие педагоги грядущие экзамены

Самый массовый за последнее время протест преподавателей прошел в Кишиневе в среду.

© Sputnik/ Daria Zimbelskaia Тысячи педагогов вышли на протест в Кишиневе

Работники сферы образования остались недовольны тем, что власти повысили им зарплату лишь на 10%. В результате профсоюзы прекратили переговоры с представителями правительства, сообщив о том, что в стране пройдут акции протеста.

Корреспондент студии Sputnik Молдова присутствовал на протесте педагогов и спросил: какие главные аргументы заставили их выйти на манифестацию, и не намерены ли возмущенные учителя срывать грядущие экзамены в гимназиях и лицеях страны?

Вот, что ответил один из участников протеста.

"Протестуем потому, что не можем жить с таким низким заработком. Да, власть нам повысила нам зарплаты в среднем на сто леев. Но этих крох нам хватает от силы на один день. Если правительство не выполнит наши требования о повышении уровня оплаты нашего труда, снова выйдем на протест. Но срывать экзамены не будем, так как не хотим навредить детям", — отметил участник протеста.

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