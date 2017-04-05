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Михай Гимпу

Два депутата покинули Гимпу и ЛП

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Артур Гутюм и Владимир Чернат заявили о своем выходе из фракции ЛП в парламенте

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Депутаты молдавского парламента Владимир Чернат и Артур Гутюм объявили о своем выходе из фракции либеральной партии.

Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя
privesc.eu
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Оба законодателя объяснили свое решение тем, что руководство ЛП, по мнению этих депутатов, игнорирует решение назревших проблем.

Чернат на своей странице в соцсети facebook заявил, что в ЛП отсутствует внутренняя демократия. А Гутюм также в соцсетях обвинил руководство политформирования в том, что оно неправильно поступило в Анатолом Шалару, который ранее был иcключен из ЛП.

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Председатель либеральной партии Михай Гимпу пока не прокомментировал уход двух своих уже по факту бывших однопартийцев.

Напомним, ранее и Гутюм, и Чернат критиковали Гимпу за действия в отношении Шалару.

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Теги:
уход, фракция, парламент, ЛП, Владимир Чернат, Артур Гутюм, Молдова
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