Молдова: преобразования после 7 апреля 2009 года

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. За последние восемь лет Молдова, как государство и общество, сильно деградировала во всех сферах, заявил корреспонденту Sputnik доктор политических наук Сергей Назария.

"Произошел демонтаж основ государства. Экономики у нас почти не осталось, равно как и законности. Коррупция достигла огромных размеров", — отметил Назария.

По его словам, из-за такой всеобщей деградации государственных и социальных институтов жители нашей страны уже давно не верят в справедливость.

"Мы идем к полному разложению общества и его депопуляции. Посмотрите статистику, результаты переписи населения, и вы поймете, о чем я говорю. Из-за того, что люди надолго уезжают за рубеж, оставляя своих родных здесь, распадается семья как социальный институт — основа основ любого общества", — добавил Назария.

Директор молдавского Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь считает, что последние восемь лет привели граждан Молдовы к тому, что они больше не в состоянии видеть будущее — ни свое, ни всей страны — в долгосрочной перспективе.

"В Молдове — самые высокие тарифы и самые высокие налоги. Что касается экономики в целом, то она не стала лучше за эти восемь лет, а наоборот, деградировала", — отметила Шеларь.

По ее словам, все дальше и дальше отстоит от жителей Молдовы надежда на изменение жизни в нашей стране к лучшему. И это, уверена собеседница, — самый печальный итог периода, начавшегося 7 апреля 2009 года.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>