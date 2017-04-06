Жители Европы объяснили, почему правые партии столь популярны

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Многие жители Германии, Великобритании и Франции считают, что партии правого толка становятся популярны из-за того, что власть не выполняет свои обещания.

В этом уверены 43% немцев, 33% британцев и 45% французов, свидетельствует опрос Sputnik.Мнения.

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© Sputnik/ Результаты опроса, проведенного Sputnik

Также, по мнению 45% французов, 52% немцев и 49% британцев, высокий уровень популярности правых партий "обеспечивает" и рост иммиграции.

В том, что политформирования правого толка имеют высокий рейтинг в виду неудачной экономической политики, убеждены 34% французов, 17% немцев и 20% британцев.

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