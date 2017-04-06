Видеомост: цыгане в современном обществе

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. 8 апреля отмечается Международный день цыган. Как сегодня живут цыгане в Молдове и мире? С какими проблемами они сталкиваются в Европе и странах СНГ? О чем мечтает цыганская молодежь? Эти и другие темы будут обсуждаться в ходе видеомоста Кишинев — Минск.

Свои вопросы вы можете высылать на адрес электронной почты, указанный в аккредитации.

В мероприятии примут участие:

в Кишиневе:

— цыганский барон Молдовы, председатель коалиции неправительственных организаций ромов, всемирный комиссар "Cris Romani Viiru" Артур ЧЕРАРЬ.

В Минске:

— Вице-глава общественного объединения "Белорусская цыганская диаспора" Артур ГОМОНОВ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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