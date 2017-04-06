Седьмое апреля 2009 года: итоги молдавской "восьмилетки"

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Самое большое разочарование народа Молдовы за последние восемь лет — это разочарование в курсе евроинтеграции, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национальной конфедерации профсоюзов страны Олег Будза.

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Комментируя изменения, произошедшие в молдавском обществе с апреля 2009 года, Будза отметил, что силы, объявившие себя демократическими, сменив у власти Партию коммунистов, не сделали всего необходимого, чтобы жители Молдовы больше утвердились в идее сближения с Евросоюзом.

"Наше общество до сих пор разделено по политическому признаку, что мешает выбору направления, общего для всей страны", — сказал Будза.

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Петр Донцов, комментируя эту же ситуацию, заявил, что за последние восемь лет жители Молдовы все чаще "голосуют ногами".

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"Насколько мне известно, в среднем по 120 человек ежедневно покидают Молдову. Кое-кто даже навсегда, а не только на время, чтобы заработать денег. Мы теряем наш золотой фонд — специалистов во многих областях, которые при наличии хорошей экономики и социальных благ могли бы жить, работать и благоустраивать свою родину, а не другие страны", — подчеркнул Донцов.

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