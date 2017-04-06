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Протест учителей

Протесты педагогов: известны дальнейшие планы

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Профсоюзные лидеры Олег Будза и Думитру Иванов объяснили, при каких условиях педагоги могут протестовать на рабочем месте

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Педагоги в ходе состоявшегося в среду протеста в Кишиневе заявили о том, что оставляют за собой право протестовать на рабочем месте, заявил корреспонденту Sputnik председатель профсоюзной федерации образования и науки Молдовы Думитру Иванов.

Протесты
© Sputnik/ Daria Zimbelskaia
Тысячи педагогов вышли на протест в Кишиневе

"Каждый коллектив учебного заведения будет сам принимать решение о том, выходить ли на работу или нет. Профсоюзы не могут настаивать на чем-либо в этом вопросе", — сказал Иванов.

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По словам председателя Национальной конфедерации профсоюзов Олега Будзы, вопрос о дальнейших действиях, будь то пикеты или забастовки на рабочем месте, будет теперь рассматриваться в отдельности в каждом педагогическом коллективе.

"А как будет действовать теперь федерация профсоюзов образования, решит исполнительный комитет этой организации завтра, в пятницу", — отметил Будза.

Преподаватели провели в Кишиневе серию протестов за последние несколько месяцев. Среди их требований — повышение на 50 процентов должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников, снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20% и т.д.

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Теги:
забастовки, педагоги, профсоюзы, протесты, НКПМ, Думитру Иванов, Олег Будза, Молдова
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