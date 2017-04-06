Список самых востребованных профессий 2017 года опубликован в России

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Похоже, что профессии, связанные со сферой услуг уходят на второй, а то и на третий план у работодателей.

Согласно данным Минтруда России, в 2017 году больше всего шансов получить работу сразу есть у научных сотрудников, специалистов таких отраслях как строительство, транспорт, промышленность, передает RT.

А в Молдове, согласно статистическим данным, самые востребованные кадры — швеи, врачи и иной медперсонал.

Работу также быстро смогут найти контролеры качества и сапожники.

Эксперты считают, что в 2017 году с проблемами трудоустройства столкнутся специалисты в бизнес-сфере, администраторы, руководители и служащие, занятые подготовкой документации.

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