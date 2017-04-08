Лавров: США, ударив по Сирии, нарушили международное право

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Удары по сирийским правительственным войскам были нанесены Соединенными Штатами в нарушение международного права, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

© AFP/ Jeff Kowalsky Политолог: Трамп вступил в конфликт ради решения внутренних задач

Это заявление Лавров сделал, выступая на XXV Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Там же глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что работа СВОП является неоценимым вкладом в работу тех, кто занимается практической внешней политикой, практической дипломатией.

"В эпоху, когда многие кризисы накладываются друг на друга, когда резко возрастает не только объективный набор вопросов, повышающих риски, но и субъективный фактор становится все более и более ощутим в повседневной деятельности, — в этих условиях важнее заниматься аналитикой, прогнозированием и обогащать друг друга через открытый, доверительный диалог, чем СВОП всегда и славился" — сказал Лавров.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Заявление МИД России в связи с акцией США в Сирии 7 апреля 2017 года

В ночь на пятницу США нанесли удар 59-ю крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек — пятеро военных и двое местных жителей. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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