Посольство России высказалось об унионисте Оноже

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Посольство Российской Федерации в Республике Молдова решительно осуждает экстремистское заявление "молдавского политического активиста" Джона Оноже, призвавшего на своей странице в социальной сети facebook к свершению террористических актов на территории России, говорится в заявлении пресс-службы российской дипмиссии.

"Уродливая выходка, очевидно, "сочувствующего" террористам молдавского гражданина диссонирует на фоне искреннего сострадания и соболезнований руководства Республики Молдова, неправительственных организаций и широкой общественности, разделивших с нами боль этой трагедии в Санкт-Петербурге и почтивших память жертв террора.

Публично оправдывать, а тем более призывать к убийствам невинных граждан — за рамками цивилизованной морали и человечности. Хотим напомнить, что призывы к террористической деятельности — тяжкое уголовное преступление во всех странах мира.

Рассчитываем, что действия Оноже получат соответствующую реакцию со стороны властей Республики Молдова, прежде всего — правоохранительных органов", — говорится в заявлении Посольства России в Молдове.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>