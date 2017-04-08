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Владимир Войцехович

Владимир Войцехович: на волосок от смерти перед лицом диверсантов

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Тема:
Наследники великой Победы (62)
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Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Войцехович рассказал корреспонденту Sputnik о том, как в июне 1941 года оказался на волосок от смерти перед лицом диверсантов

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. В 1941 году в прифронтовой полосе действовало много немецких диверсантов и агентов, и видимо, поэтому райкому партии поручили сформировать истребительный батальон, основной задачей которого была борьба с ними, рассказал корреспонденту Sputnik ветеран Великой Отечественной войны Владимир Войцехович.

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© Photo: Архив Сергея Каменева
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"Уже 24 июня (1941 года — ред.) меня и семь моих одноклассников направили служить в этот батальон. В батальон направляли не только молодежь, но и взрослых мужчин, так что его состав был весьма пестрый. Выдали нам всем по винтовке и 10 патронов, гранаты, два ручных пулемета было. Формы на всех не хватило, поэтому кто-то щеголял только в гимнастерке, кто-то только в брюках, а большинству не хватило и этого, ходили в своей гражданской одежде", — рассказал Войцехович.

Командиром батальона назначили кадрового старшего лейтенанта, который разбил личный состав на звенья по шесть человек.

"Главной нашей задачей было следить, чтобы не резали провода на столбах, ловить агентов, которые пускали ракеты для ориентира немецкой авиации. А часть нашего батальона охраняла близлежащий мост", — отметил Войцехович.

Однажды он и его сослуживцы по батальону задержали человека, который пускал ракеты, для немецкой авиации. Сдали его в милицию и ушли.

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© Ruptly.
Самые яркие моменты парада Победы на Красной площади в Москве

"А этот диверсант во время допроса как врезал милиционеру и сбежал через окно, так и не поймали его потом", — вспоминает ветеран.

А во второй раз, патрулируя свой участок, бойцы увидели, что кто-то из кустарника пускает ракеты в направлении военного городка, наводя на него немецкую авиацию.

"Мы окружили этот кустарник и задержали там одного литовца, правда ракетницы при нем мы так и не нашли, но были абсолютно уверены, что это делал именно он, другому больше некому было. Мы его, конечно, арестовали, и повели сдавать военным, так как сами ничего предпринимать не могли. Но по дороге мы встретили взвод солдат в новенькой форме, объяснили их командиру, в чем дело. Этот лейтенант проверил его документы, причем литовец в это время ехидно улыбался, и… отпустил его. Мы попытались возразить, но он нам сказал: "Это беженец из Литвы, оставьте его в покое"", — рассказал Войцехович.

Ясско-Кишиневская операция: как Молдову освободили от фашистов
© Sputnik/
Ясско-Кишиневская операция: как это было

Затем старший лейтенант, которому, возвратившись, бойцы все рассказали о случившемся, заметил: "Наверное, вы ошиблись".

"Только позже я подумал, что, скорее всего, это был отряд немецких диверсантов. Я почти уверен в этом. Ведь еще когда мы их встретили, нас очень удивило, что все они были в новой, что называется "с иголочки" форме, а ведь мы постоянно общались с военными и никогда никого не видели в новенькой форме. Но почему они нас не убили? Ведь нас было всего шесть человек. Не знаю, может они сильно спешили, а может, не хотели поднимать лишнего шума", — заключил Войцехович.

Владимир Войцехович — участник Парада Победы 1945 года на Красной площади в составе сводного полка 2-го Украинского Фронта. Воевал минометчиком, участвовал в разведывательных мероприятиях близ линии фронта.

Участник битвы за Москву, Сталинградской битвы, Ясско-Кишиневской операции, освобождения Румынии, Будапешта, Белграда, Вены. Воевал под началом будущего основателя ВДВ Василия Маргелова.

Стал почетным гостем парадов на Красной площади 2005 и 2015 годов, а также мероприятий ко Дню Победы в российской столице в 2016 году.

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Наследники великой Победы (62)

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Теги:
диверсанты, Красная Армия, фронт, Великая Отечественная война, Владимир Войцехович, СССР
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