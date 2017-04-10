Коллекционер из Британии нашел в советском танке золото на $2,5 миллиона

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Коллекционер из Великобритании Ник Мид даже предположить не мог, что, пополняя свою коллекцию военной техники, обнаружит настоящее сокровище. Он нашел золотые слитки в топливном баке старого советского танка Т-54, причем купленного на торговой площадке eBay.

Когда вместе с механиком он начал разбирать машину, чтобы убедиться, что внутри не осталось боеприпасов, то нашел пять золотых слитков.

Их стоимость, по предварительной оценке, превышает два миллиона фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона долларов).

Ник Мид обратился в полицию, которая решила перевезти золото в Лондон. Вернут ли коллекционеру золото — большой вопрос. Но танк у него останется точно!

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