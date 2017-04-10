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Хозяйкам на заметку: как приготовить вкусный кулич на Пасху

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Тема:
Пасха 2017: история, обычаи, традиции (6)
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Подробный рецепт приготовления пасхального кулича - секреты и хитрости от кулинаров

Для приготовления легкого пасхального кулича Вам понадобятся следующие ингредиенты: 700 гр. муки, 160 гр. молока, 15 гр. разрыхлителя, 160 гр. сахара, шесть яиц, четыре желтка, 200 гр. масла, две чайные ложки соли, цедра одного лимона, 200 гр. изюма, ¼ ч.л. мускатного ореха и ½ ч.л. кардамона.

Чтобы подготовить для теста дрожжи, замесите 200 гр. муки, молоко и разрыхлитель, и оставьте подниматься при комнатной температуре на 45 минут. Далее смешайте 500 гр. муки, соль, сахар и цедру лимона. Постепенно добавляйте туда яйца (комнатной температуры). Добавьте также заранее подготовленные дрожжи. Перемешивайте две минуты, чтобы образовался глютен и тесто стало клейким. Затем добавьте размягченное масло, изюм, мускатный орех и кардамон, и поместите тесто в теплое место на 30 минут.

Затем поднявшееся тесто распределите по формам так, чтобы заполнить их на одну треть. Оставьте тесто подниматься на два часа, а потом отправьте в накаленную до 180 градусов печь на 40 минут. Посыпьте сахарной пудрой и грецкими орехами, по желанию. Приятного аппетита! С праздником!

Источник: Sputnik Грузия

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Тема:
Пасха 2017: история, обычаи, традиции (6)

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Теги:
подробный рецепт пасхального кулича, как приготовить пасху, пасхальный кулич, рецепт, Общество





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