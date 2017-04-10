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Биг Бен в Лондоне, архивное фото

Легендарные часы Биг-Бен закроют на трехлетний ремонт

© AFP/ Justin TALLIS
Новости
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Для ремонта одной из главных достопримечательностей Великобритании Биг-Бена необходим реставрация, которая обойдется в 29 миллионов фунтов стерлингов

ВИЛЬНЮС, 10 апр — Sputnik. Знаменитые башенные часы лондонского Биг-Бена закроют на реставрацию, капитальный ремонт обойдется в 29 миллионов фунтов стерлингов и продлится три года, сообщает Sputnik Литва. 

В сообщении парламента, заседающего в Вестминстерском дворце, указано, что британские эксперты тщательно следят за механизмом и осуществляют проверки часов каждый день.

Однако, говорится в сообщении, учитывая, что последний раз капитальный ремонт проводился более 30 лет назад, в 1983–1985 годах, необходимы вложения в размере 29 миллионов для сохранения часов в хорошем состоянии для будущих поколений.

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Ремонтные работы планируется начать в начале следующего года. Реставрации будут подвергнуты не только механизм часов Биг-Бена, но и сама башня Елизаветы Вестминстерского дворца (башня была названа в честь нынешней королевы в 2012 году, когда отмечался 60-летний юбилей ее правления). 

Кроме того в ходе ремонта собираются устранить неполадки с подшипниками стрелок и маятника часов, коррозию, трещины в потолке и другие повреждения башни.

Вокруг башни планируют построить реставрационные леса, но представители парламента уверяют, что один из четырех циферблатов Биг-Бена оставят открытым, чтобы туристы смогли полюбоваться на одну из главных достопримечательностей Лондона. Однако планируется на время (пока неизвестное) приостановить бой часов.

Ранее финансовому комитету Палаты общин парламента Великобритании был представлен отчет, согласно которому капитальный ремонт требует остановки часов на четыре месяца. Это будет самой долгой паузой в работе часов за всю их 156-летнюю историю (часы были установлены в апреле 1859 года).

Представитель палаты общин парламента отметил, что механизм часов будет останавливаться несколько раз на протяжении трех лет.

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Теги:
Эфелева башня, часы, ремонт, Биг-Бен, Лондон, Общество
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