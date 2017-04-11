Проходят обыски в правительстве и по всей Молдове по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры проводят в данный момент обыски в правительстве и других государственных учреждениях по всей стране.
"Действительно, в данный момент обыски проходят", — сообщила Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра страны Анжела Старински.
По ее словам, главная причина — дело о коррупции.
Подробности обысков, которые проходят в правительстве Молдовы>>>
"Полностью детали раскрывать мы еще не можем. Скажу только, что в этом деле о коррупции замешаны чиновники, примары населенных пунктов и некоторые экономические агенты", — отметила Старински.
Среди ведомств, где проходят обыски, значится Фонд эффективной энергетики.
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