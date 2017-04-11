Ребенок умер, проглотив воздушный шарик

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Во время игры малыш начал прыгать на кровати и на вдохе проглотил лопнувший воздушный шарик, который принесла домой его старшая сестра, сообщает Sputnik Беларусь.

Мать мальчика пыталась самостоятельно освободить дыхательные пути ребенка и помочь ему. В это время старшая дочь вызвала скорую. Врачи пытались спасти малыша, но не удалось. Он умер в карете скорой помощи, не доезжая несколько метров до больницы.

Подобные случаи происходят чаще, чем смертельные инциденты с игрушками. Погибают маленькие дети от игрушечных кубиков и стеклянных шариков, которые малыши, по незнанию, берут в рот и глотают.

Медики давно предупреждают: дети должны находится под постоянным присмотром взрослых, как минимум, до 8 лет, если они играют с не надутыми воздушными шарами. И обязательно нужно знать, что если воздушный шарик лопнул, то все его части следует собрать и незамедлительно утилизировать, дабы малыш не схватил одну из них и не проглотил.

Кстати, печальная статистика свидетельствует: от удушья шариками погибает много детей.

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