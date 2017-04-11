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Вручение ветеранам труда материальной помощи, предоставленной Правительством Москвы

Ветераны ВОВ и труда получат от Правительства Москвы матпомощь

© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Новости
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Правительство города Москвы выделило материальную помощь 300 российским соотечественникам, проживающим в Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 11 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. Единовременную материальную помощь от Правительства города Москвы получат 300 российских соотечественников из всех городов и районов Приднестровья — инвалиды и ветераны ВОВ, а также ветераны труда. Вручение будет проходить в канун пасхального праздника в период с 11 по 14 апреля. Первыми подарок получили жители Тирасполя.

Председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева (справа) и зампредседателя Верховного Совета Приднестровья Галина Антюфеева (слева)
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева (справа) и зампредседателя Верховного Совета Приднестровья Галина Антюфеева (слева)

"Поддержка России — это основа русского мира. Мы все — россияне, которых судьба разбросала по разным уголкам мира. И те, кто оказались за пределами страны, все время стремились в Россию, а теперь ощущаем ее помощь. Приятно, что проявили такое внимание ", — отметила супружеская пара Александра и Владимир Мироненко, которые проработали около 40 лет на одном из заводов в Тирасполе.

По словам председателя Союза русских общин Приднестровья Виорики Кохтаревой, подобная акция проводится каждый год.

"Мы стараемся, чтоб так и продолжалось. Огромное спасибо и посольству России, потому что они всегда идут на встречу, с пониманием относятся к нашим проблемам и просьбам, и Правительству Москвы, в частности департаменту внешнеэкономических и международных связей города, за их огромную поддержку соотечественников за рубежом", — отметила она.

Как сказал второй секретарь посольства России в Молдове Сергей Игнатенко, подобная помощь гуманитарного характера оказывается жителям обоих берегов Днестра.

"Все мы знаем из истории, что в свое время у нас была одна страна, люди трудились для ее восстановления после фашистской оккупации. И Россия, в данном случае правительство Москвы, помнит об этом и оказывает посильную помощь", — отметил он.

Игнатенко также подчеркнул, что дипломатическая миссия России в Кишиневе будет со своей стороны делать все возможное, чтобы традиция по оказанию материальной помощи социально-незащищенным слоям не только на левом, но и на правом берегу Днестра была сохранена.

Вручение ветеранам труда материальной помощи, предоставленной Правительством Москвы
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Вручение ветеранам труда материальной помощи, предоставленной Правительством Москвы

Размер единовременной выплаты весьма существенный, составляет 1000 приднестровских рублей ($90). Передача материальной помощи в ближайшие несколько дней пройдет и в других населенных пунктах Приднестровья. Тем, кто не сможет самостоятельно явиться за ней, деньги будут вручены на дому.

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Теги:
матпомощь, ветераны, Игнатенко, Кохтаарев, Молдова, Россия, Приднестровье
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