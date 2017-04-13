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Есть ли у Молдовы национальные интересы

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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В пятницу, 14 апреля, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн пресс-конференция "Итоги недели: Национальные интересы Молдовы и проблемы одновекторной политики"

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. В ходе мероприятия будут затронуты проблемные вопросы внутренней и внешней политики РМ. Также будут обсуждаться итоги переписи населения в РМ, политика новой администрации президента США и другие актуальные темы недели. В мероприятии примет участие директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий ОСТАЛЕП.

Свои вопросы вы можете высылать на e-mail, указанный в аккредитации.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
Валерий Осталеп, Молдавия, политика, Молдова, пресс-конференция, Валерий Осталеп, Молдова, Молдавия
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