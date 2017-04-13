Как не попасть в пробки на границе в период пасхальных праздников

Как показывает практика последних нескольких лет, в преддверие больших праздников и в сезон отпусков на пограничных пунктах пропуска нередко скапливаются очереди из частных автомобилей и большегрузных машин. Время, нервы — иногда люди, желающие выехать в соседнюю Украину и Румынию вынуждены часами простаивать в очередях.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Пасха 2017 - традиции и обычаи праздника

Надвигается пасхальная неделя и сотни граждан Молдовы вновь потянутся в соседние страны — кто-то использует пасхальные каникулы, чтобы поехать к родственникам, которых давно не видел, кто-то поедет просто отдохнуть на черноморском побережье, некоторые проведут это время с пользой, поехав на лечение в санатории и здравницы соседних стран.

В то же время, как показывает практика последних нескольких лет, именно в период больших праздников, увеличивается и поток международных грузоперевозок. Водители фур также стремятся доставить определенные группы товаров в срок, чтобы обеспечить предложение на фоне повышенного спроса.

Мы решили выяснить: как сэкономить время и нервы, как тех, кто предпочтет отправиться на Украину или в Румынию на частных авто, так и водителей большегрузных машин, старающихся доставить товары заказчикам в срок?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал начальник Управления по контролю за границей, полковник Пограничной полиции Молдовы Серджиу Тодераш.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>