Бывший депутат-коммунист украсил парламент Молдовы пасхальными яйцами

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Весь мир ожидается приход самого главного праздника православных – Пасхи. Приближение торжества чувствуется и в молдавском парламенте. Депутат Артур Решетников опубликовал в социальных сетях корзинку с пасхальными сувенирами – яйцами, чудесным кроликом, белоснежной салфеткой. Это фото вмиг стала популярным у его друзей.

Впрочем, смотрите сами.

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© Sputnik/ Nicolai Kibich Пасха

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