Экс-глава района чуть не выпал с балкона, убегая от следователей

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Курьезный случай произошел в ходе обысков по месту жительства экс-председателя района Криуляны Виталия Ротару. Бывший чиновник был не только против такой проверки, но и попытался сбежать из квартиры от сотрудников Национального антикоррупционного центра (НАЦ). Мужчина намеревался спрыгнуть с балкона пятого этажа, однако его вовремя остановили сотрудники правоохранительных органов.

Опубликовано Rosian Vasiloi 13 апреля 2017 г.

"Речь идет об операции прокуроров по борьбе с коррупцией и офицеров Национального антикоррупционного центра по месту жительства бывшего председателя района Криуляны, проходящему по делу о коррупции", — заявила Sputnik пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

По ее словам, экс-чиновник отказал правоохранительным органам в проведении обысков по его месту жительства.

"Следователи предприняли специальные меры, принимая во внимание информацию, что у этого человека есть оружие. Офицерам удалось войти в квартиру и задержать его в момент, когда он пытался спрыгнуть с балкона", — отметила собеседница.

Она добавила, что на месте находятся достаточно много представителей спецслужб.

"Детали будут позже", — сказала Старински.

Ротару занимал пост председателя района по спискам Либерально-демократической партии. После того, как лидер политсилы Владимир Филат был задержан, Ротару покинул ЛДПМ.

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