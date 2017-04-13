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Артур Черарь
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Цыганский барон рассказал, откуда у ромов такая страсть к золоту

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Артур Черарь в эфире студии Sputnik Молдова поведал, почему ромы так падки до золотых украшений и позолоченных предметов интерьера

Из поэм, литературных произведений, стихов и фильмов, повествующих о жизни свободолюбивого народа ромов, у многих сложился стереотип о том, что цыгане крайне падки до золотых украшений, предметов интерьера с элементами позолоты и вообще к роскоши, как таковой.

Отчасти это оправдано потому, что в художественных фильмах, повествующих о жизни ромов, таких, к примеру, как "Табор уходит в небо", цыганок обязательно показывали с неотъемлемым атрибутом — монистой из золотых монет, а свободолюбивых ромов обязательно с шикарным перстнем на руке и с серьгой в ухе.

Да, все это — в кино. Но и в жизни у некоторых ромов и в наши дни сохранилась страсть к золоту. Некоторые представители этого народа ходят с золотыми смартфонами, иные предпочитают носить массивные золотые цепи на запястьях и шее, иные украшают позолотой предметы мебели и интерьера. Не секрет, что и на цыганских свадьбах кидают золотые монеты над проходящими молодоженами, как символ будущего благосостояния семьи.

Мы решили выяснить: вызвано ли такое пристрастие ромов к золоту лишь желанием жить красиво, либо эта традиция имеет древние исторические корни и восходит ко временам арамейцев — прародителей цыганского народа?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал барон всех ромов республики — Артур Черарь.

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Теги:
цыганский барон, украшения, цыгане, ромы, золото, Артур Черарь, Сороки, Атаки, Рышканы, Молдова, Кишинев





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