В Румынии разбился военный самолет МИГ-21 Lancer

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Самолет МИГ-21 Lancer в понедельник потерпел крушение в уезде Констанца (Румыния), сообщает ro.sputnik.md.

© AFP/ MIRCEA ROSCA Пилот сообщил о причинах крушения самолета в Румынии

По предварительным данным известно, что воздушное судно вылетело с военной базы Михаила Когэлничану и выполняло тренировочный полет. Самолет упал в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

По информации румынской прессы, пилоту удалось катапультироваться. На его поиски направили военный вертолет. По данным СМИ, пилота нашли без сознания.

Потерпевший крушение самолет МИГ-21 Lancer принадлежит военно-воздушным силам Румынии.

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