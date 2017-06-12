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День донора крови

Видеомост к Международному дню донора крови

© Sputnik/ Максим Богодвид
Новости
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Во вторник, 13 июня, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоится видеомост Кишинев - Минск – Астана – Бишкек – Душанбе, приуроченный к Международному дню донора крови

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. 14 июня в мире отмечается Всемирный день донора крови. На встрече в формате видеомоста специалисты поговорят о важности донорского движения в наших странах, о работе центров по переливанию крови, а также о поддержке добровольных доноров крови, ближайших акциях, призванных привлечь внимание общественности к проблематике донорства.

В Кишиневе:
— директор Национального Центра переливания крови Светлана ЧЕБОТАРЬ;

В Минске:
— заместитель директора Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна КЛЕСТОВА,
— председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста Елена ФАДЕЕВА.

В Астане:
— координатор проектов "Красный Полумесяц Казахстана" г. Астана Алтынай АХМЕТЖАНОВА.

В Бишкеке:
— начальник департамента здравоохранения Красного Полумесяца Кыргызстана Сабина ИБРАИМОВА;
— координатор проекта "Развитие безвозмездного и добровольного донорства в стране", представитель Республиканского центра крови Бедел ТУРДУБЕКОВ.

В Душанбе:
— доктор медицинских наук, глава регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Москве Даврон МУХАМАДИЕВ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
всемирный день донора крови, доноры крови, кровь, видеомост, Национальный Центр переливания крови Молдовы, Бедел Турдубеков, Татьяна Клестова, Даврон Мухамадиев, Алтынай Ахметжанова, Сабина Ибраимова, Елена Фадеева, Светлана Чеботарь, СНГ, Молдова
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