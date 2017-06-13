В Турции установили заказчиков убийства посла Андрея Карлова

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Турецкая прокуратура предполагает, что один из пяти подозреваемых мог стать заказчиком убийства российского дипломата. Все они проживали в отеле, где произошла трагедия, и могли контактировать с убийцей Мевлютом Алтынташем, отмечает РИА Новости.

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Правоохранители также установили, что Алтынаш за несколько дней до убийства посещал торговый центр неподалеку от отеля, где провел онлайн-разговоры при помощи приложения FaceTime с одним из подозреваемых, а потом встречался с ним в отеле.

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Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

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СК РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма", убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.

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