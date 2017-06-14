Социалисты инициируют вотум недоверия правительству Молдовы

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Депутаты фракции социалистов инициируют процедуру отставки кабинета министров Молдовы. Об этом заявил депутат Влад Батрынча в ходе брифинга в среду.
"Парламентская фракция партии социалистов инициирует вотум недоверия правительству под руководством Павла Филипа", — сказал Батрынча.
По мнению социалистов, в стране сложилась сложная социальная и экономическая ситуация. Как пояснил Батрынча, 106 человек ежедневно покидают Молдову, а показатели смертности превышают показатели рождаемости.
Также он отметил, что многие члены кабмина, уже отправленные в отставку, находятся под следствием.
"В настоящее время нашу инициативу подписали 24 депутата от фракции социалистов. Необходимое количество подписей – 26. Нам нужны еще две подписи, чтобы инициировать процедуру отставки", — пояснил Батрынча.
В прошлом году социалисты уже предприняли попытку отправить в отставку действующее правительство. В октябре парламент Молдовы не собрал кворум для рассмотрения этого вопроса, поэтому он был отклонен.
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