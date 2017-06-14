На фоне того, как Либеральная партия фактически претерпела политическое фиаско в рамках нынешнего состава парламента Молдовы, и растеряла свой верный электорат, преимущественно состоявший из тех, кто негласно или во всеуслышание поддерживал идею объединения Молдовы с Румынией, их политическую нишу в минувшие выходные мгновенно попыталась занять переформатированная и переименованная партия, которую ранее возглавляла одиозная Анна Гуцу, а с воскресенья во главе нового политформирования "Партия национального единства" встал экс-министр обороны Анатол Шалару.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Какую роль играет Румыния в формировании партии Анатола Шалару

Появится ли в Молдове второй Гимпу?

Удастся ли новому политформированию объединить тот немногочисленный электорат, который растерял в ходе своих политических действий Михай Гимпу, либо эти идеи дискредитированы до нельзя?

Почему все больше граждан страны высказывается за укрепление молдавской государственности и с опаской смотрит на тех, кто пропагандирует идею "унири"?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дала политолог Анжела Колацки.

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