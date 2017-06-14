Как пресечь выдачу зарплат в конвертах

Профильные органы государства заявили о готовности строго наказывать работодателей, выдающих сотрудникам большую часть зарплаты в конвертах. В соответствие с Кодексом о правонарушениях, в Молдове предлагается довольно жестко карать нарушителей, которые производят финансовые отчисления работникам без бухгалтерской отчетности. Так, сумма штрафа для юридического лица, то есть — работодателя, будет варьировать от 50 до 75 тысяч леев.

© Sputnik/ Rodion Proca Эксперты: экономическая модель ведет Молдову к краху

Между тем, согласно статистике, порядка 70 процентов выплат зарплат в Молдове производится именно в конвертах, а "по-белому", то есть официально сумма месячного заработка сотрудника исчисляется в 1800, максимум 2000 леев. Из-за таких махинаций работодателей, по оценкам специалистов, бюджет страны не досчитывается налоговых отчислений на сумму в 13-14 миллиардов леев ежегодно.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил поинтересоваться у специалиста:

Как сотруднику заставить работодателя выдавать зарплату "по-белому", не в конвертах, и не грозят ли такие попытки верным увольнением для смельчаков?

Удастся ли сегодня вывести выдачу зарплат из теневого сектора экономики, либо дело зашло слишком далеко, и это — невозможно?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала директор Центра стратегических исследований и реформ, экономист Галина Шеларь.

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