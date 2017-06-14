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22 июня День Памяти и Скорби

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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В четверг, 15 июня, в 12.30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "День Памяти и Скорби – 76-я годовщина начала Великой Отечественной войны: анонс мероприятий Национального Координационного Комитета "Победа"

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. В ходе пресс-конференции руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального Координационного Комитета "Победа" Алексей ПЕТРОВИЧ расскажет о планируемых мероприятиях, приуроченных к памятной дате 22 июня 1941 г.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
история Молдовы, 22 июня, Великая Отечественная война, ВОВ, пресс-конференция, Национальный Координационный Комитет "Победа", Алексей Петрович, Молдова
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