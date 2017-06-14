Психолог о том, к чему могут привести экзаменуемого обыски на Бакалавре

У одних плохо скрываемая радость на лице, у других — слезы, отчаяние и разрушенные перспективы на поступление в вуз и год на размышление. Примерно так сегодня заканчиваются в Молдове экзамены на степень Бакалавра.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко В Молдове более 600 учеников "автоматом" получили десятки на экзамене

Суровые меры проверки, в том числе и с помощью металлодетектора, равно как и жесткий подход к оцениванию работ, в буквальном смысле доводят многих выпускников лицеев чуть ли не до нервного истощения.

Мы решили выяснить: как жесткие меры личного досмотра соискателей диплома Бакалавра могут отразиться на их психологии?

Не сформируются ли на этом фоне из них будущие неудачники?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дала доктор психологии Елена Ковалева.

"На экзамене человек и так испытывает психологическое напряжение. Его завышенные ожидания от результатов предстоящего экзамена приводят к тому, что психика напоминает сильно натянутый канат, — отметила психолог.

"Безусловно, такие меры, как обыски, не направлены на сбережение психологического состояния человека и только вредят умственной деятельности, когда все силы организма направлены на получение благополучного результата", — резюмировала собеседница.

© Sputnik/ Евгений Биятов Половине выпускников бакалаврами стать не удалось

По словам специалиста, такое физическое напряжение, как в преддверие экзаменов на степень Бакалавра, так и во время написания работ, однозначно вредит здоровью человека. С введением новой системы сдачи экзаменов на степень Бакалавра, по утверждению собеседницы, экзаменаторов абсолютно не интересует, в каком психологическом состоянии находится молодой человек, они сконцентрированы лишь на социальном результате, на том, как он сдаст экзамен.

"А условия и психологический комфорт экзаменуемого сейчас не интересуют членов комиссии", — подытожила Елена Ковалева.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>