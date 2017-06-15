В Молдове предложили смягчить закон, ужесточающий правила обмена валюты

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Министерство юстиции Молдовы предлагает внести изменения в одобренный парламентом в первом чтении проект закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данная инициатива подразумевает, что при обмене до пяти тысяч леев необходимо предоставить булетин, а если человек меняет более пяти тысяч леев, то "обменники" должны регистрировать его идентификационные данные.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Скоро граждане Молдовы больше не смогут легко поменять валюту

Во втором чтении Минюст предлагает, чтобы порог в пять тысяч был увеличен до 40 тысяч леев, в долларах эта сумма увеличивается до 2200, а в евро — до 1960. Таким образом, ведомство хочет повысить планку суммы, при которой будут регистрировать личные данные человека, которые затем передаются в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

"Предлагается изменить сумму в пять тысяч, которая была в изначальном варианте, на 40 тысяч леев. Надеемся, что парламент утвердит это", — заявил вице-министр Николае Ешану.

Документ должен быть обсужден и утвержден во втором и окончательном чтении в парламенте. Если за инициативу проголосуют в ближайшее время, то данный закон вступит в силу в июне 2017 года.

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