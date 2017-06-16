Москович о том, как вернуть культуру и интеллигентность жителям Молдовы

"Не хлебом единым сыт человек", — сегодня эта фраза из далекого прошлого потеряла былой смысл в Молдове. Тяжелые социально-экономические условия заставили большинство граждан заботиться о добыче куска хлеба, а при такой жизни, как известно, не до зрелищ. Как результат, общее падение уровня культуры среди населения, ощутимая озлобленность в обществе.

В советские времена молдавская культура, несмотря на сегодняшние доводы сторонников унионизма, переживала расцвет. Об этом можно судить по числу театров и домов культуры, построенных в Молдавской ССР за считанные десятилетия.

Деятели культуры из Молдавии прославляли республику, как на всем необъятном пространстве бывшего Советского Союза, так и далеко за его пределами. Достаточно перечислить такие названия коллективов, как "Жок", "Лэутары", "Флуераш", которые знакомили зрителя почти на всех континентах мира с неповторимым колоритом молдавской народной музыки и танца. Достаточно назвать такие имена, как Мария Биешу, которая стала лучшей "Чио-Чио-Сан" мира, Михаил Мунтян, который стажировался и пел в прославленном театре "Ла Скала".

Сегодня молдавская культура не так широко представлена в мире. Лишь некоторым артистам удается заявить о себе далеко за пределами нашей родины. В этом списке и Народный артист Молдовы Константин Москович.

Мы же решили выяснить у маэстро: как вернуть молдавских артистов на мировые сцены?

Есть ли конкуренция между Константином Московичем и не менее известным наистом Георгием Замфиром?

Какую роль играли в воспитании патриотизма и любви к Молдове сельские клубы и дома культуры, и как сказывается их отсутствие на общем уровне культуры наших граждан?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал Народный артист республики, прославленный наист, маэстро Константин Москович.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>