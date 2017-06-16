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Константин Москович
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Москович о том, как вернуть культуру и интеллигентность жителям Молдовы

Новости
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Как вернуть молдавскую культуру на мировой уровень и вновь заставить жителей Молдовы тянуться к прекрасному, доброму и вечному, а не гоняться только за куском хлеба? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал Народный артист республики Константин Москович.

"Не хлебом единым сыт человек", — сегодня эта фраза из далекого прошлого потеряла былой смысл в Молдове. Тяжелые социально-экономические условия заставили большинство граждан заботиться о добыче куска хлеба, а при такой жизни, как известно, не до зрелищ. Как результат, общее падение уровня культуры среди населения, ощутимая озлобленность в обществе.  

В советские времена молдавская культура, несмотря на сегодняшние доводы сторонников унионизма, переживала расцвет. Об этом можно судить по числу театров и домов культуры, построенных в Молдавской ССР за считанные десятилетия.

Деятели культуры из Молдавии прославляли республику, как на всем необъятном пространстве бывшего Советского Союза, так и далеко за его пределами. Достаточно перечислить такие названия коллективов, как "Жок", "Лэутары", "Флуераш", которые знакомили зрителя почти на всех континентах мира с неповторимым колоритом молдавской народной музыки и танца. Достаточно назвать такие имена, как Мария Биешу, которая стала лучшей "Чио-Чио-Сан" мира, Михаил Мунтян, который стажировался и пел в прославленном театре "Ла Скала".

Сегодня молдавская культура не так широко представлена в мире. Лишь некоторым артистам удается заявить о себе далеко за пределами нашей родины. В этом списке и Народный артист Молдовы Константин Москович.

Мы же решили выяснить у маэстро: как вернуть молдавских артистов на мировые сцены?

Есть ли конкуренция между Константином Московичем и не менее известным наистом Георгием Замфиром?

Какую роль играли в воспитании патриотизма и любви к Молдове сельские клубы и дома культуры, и как сказывается их отсутствие на общем уровне культуры наших граждан?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал Народный артист республики, прославленный наист, маэстро Константин Москович. 

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Теги:
интелигентность, культура, Молдова, музыка, fluieras, lautarii, ансамбль "Жок", министерство культуры, Константин Москович, Кагул, Яловены, Комрат, Хынчешты, Оргеев, Молдова, Бельцы, Кишинев






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