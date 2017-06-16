Эксперт о том, кто станет следующим мэром Кишинева

После того, как генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ был задержан прокурорами и офицерами Национального антикоррупционного центра и помещен под домашний арест, сами горожане видели столичного градоначальника вальяжно разгуливающим по Кишиневу.
На этом фоне у жителей столицы невольно возник вопрос: действительно ли виновен Киртоакэ по делу о платных парковках в Кишиневе, серьезны ли намерения следственных органов, и доведут ли они это уголовное дело до конца, либо "спустят на тормозах", как это не раз случалось в Молдове? Сколько лет тюремного заключения может получить Дорин Киртоакэ, если его вина по участию в коррупционных схемах будет доказана?
Не менее актуальным становится интерес горожан к тому, кто станет следующим мэром Кишинева, и какими качествами должен обладать этот человек, чтобы в реальности, а не на словах, приблизить исстрадавшийся и увядший "цветок из камня" к статусу европейской столицы.
Ответы на эти вопросы корреспондент студии Sputnik Молдова Андрей Петрик искал в беседе с экспертом по вопросам муниципального хозяйства Кишинева, юристом Раду Бушилэ.
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