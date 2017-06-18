Как сотрудники налоговой службы могут испортить свадьбу

Налоговая служба Молдовы призвала свадебных фотографов, видеооператоров и музыкантов платить налоги, работая по индивидуальному предпринимательскому патенту, годовая стоимость которого варьирует у отметки в две тысячи леев.

Только за май текущего года инспекторы из налоговой службы выписали штрафы почти на 92 тысячи леев за ведение незарегистрированной предпринимательской деятельности.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Граждан Молдовы ждет неприятный сюрприз от налоговой

В ведомстве отметили, что любая деятельность, направленная на получение прибыли, кроме той, которая осуществляется на основании трудового договора, считается предпринимательской, ее необходимо зарегистрировать в одной из форм, установленных Законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В данном случае, это — индивидуальный предпринимательский патент. За несоблюдение предписанных законом норм контролирующие органы государства предлагают штрафовать артистов, операторов и фотографов в среднем на пять тысяч леев.

И все же: кто будет следить за тем, чтобы на торжестве работали и развлекали гостей видеооператоры и артисты с соответствующими документами?

И как отреагируют сами виновники торжества — молодожены и их родители, если в самый разгар праздника к ним с проверкой нагрянут сотрудники налоговой службы?

Ответы на эти и другие вопросы в эфире студии Sputnik Молдова обсудили журналисты Сергей Цуркану и Андрей Петрик с видеооператором Александром, фамилию которого мы не называем в целях безопасности собеседника, пока работающего без патента.

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