КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В свет выходит книга Валентины Симионел "Цена земли. История молдаван в Краснодарском крае". Это документально-художественное произведение для широкого круга читателей, как отмечает сама автор, этническая молдаванка, живущая на Кубани.

"Почему книга называется "Цена земли"? Документы, события и воспоминания людей предоставляют читателям возможность понять, какую цену имеет земля, и чем за нее пришлось заплатить первым молдавским переселенцам, чем жертвовали ради нее люди в течение нескольких поколений", — поясняет Симионел название своего труда.

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Книга не оставила равнодушными известных историков, специализирующихся на прошлом Молдовы и молдаван.

"С интересом ознакомился с книгой и отдаю должное настойчивости и, можно сказать, подвижничеству автора — Валентины Симионел. Сам когда-то написал и издал книгу по истории села моего отца, что находится на Днестре, и знаю, как трудно писать историю малых поселений — гораздо труднее, чем писать историю государства. Главное и самое значительное затруднение — это отсутствие необходимых источников. Валентина пошла по правильному пути, собрав воспоминания стариков, которые еще что-то помнят", — написал историк Владислав Гросул.

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