Додон о том, когда ждать сближения с Приднестровьем

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон во вторник в ходе прямой линии заявил о своей уверенности в том, что большинство жителей обоих берегов Днестра хотят их объединения.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон назвал условия, при которых ПСРМ проголосует за смешанную систему

"Я слышал, что многие говорят о наступлении независимости Приднестровья. Но думаю, что они реалисты и понимают, что этого не произойдет. Ко мне приезжают бизнесмены с левого берега и говорят, что большинство жителей региона хотят побыстрее найти общий язык с правым берегом", — отметил Додон.

По его словам, жители обоих берегов чувствуют себя одним целым, а проблемы — на уровне политики.

"Остаюсь верен позиции сделать Приднестровье субъектом федерации и объединить страну. Надеюсь, что реальный срок объединения — 2019 год, так как пока действует нынешний состав парламента, сделать это невозможно", — сказал президент.

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