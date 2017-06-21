Уроки истории: почему важно знать правду о Великой Отечественной войне

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. 22 июня отмечается 76-лет со дня начала Великой Отечественной войны, которая унесла миллионы жизней. Сегодня не утихают споры о значении этой войны в судьбах стран бывшего СССР, Европы и мира. Эксперты будут говорить о причинах и следствиях ВОВ, о попытках фальсификации событий ВОВ.
Также будет затронута и современная военно-политическая ситуация, особенно эскалация сил НАТО в странах восточной Европы, которая вызывает тревогу у многих политиков и экспертов:
в Кишиневе:
— Доцент Приднестровского университета имени Т.Г. Шевченко, доктор исторических наук Петр ШОРНИКОВ;
В Минске:
— директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.
В Бишкеке:
Эксперты.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.
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