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Весь мир в скорби: 22 июня в Кишиневе мемориал – весь в цветах

Уроки истории: почему важно знать правду о Великой Отечественной войне

© Sputnik. Евгений Панасенко
Новости
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В четверг, 22 июня, в 10.00 пройдет видеомост Кишинев - Минск - Бишкек на тему: "Почему важно помнить историю Великой отечественной войны"

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. 22 июня отмечается 76-лет со дня начала Великой Отечественной войны, которая унесла миллионы жизней. Сегодня не утихают споры о значении этой войны в судьбах стран бывшего СССР, Европы и мира. Эксперты будут говорить о причинах и следствиях ВОВ, о попытках фальсификации событий ВОВ.

Разведка в плавнях
© Sputnik/ Макс Альперт
Ветераны вспоминают войну: как работала военная разведка в годы ВОВ

Также будет затронута и современная военно-политическая ситуация, особенно эскалация сил НАТО в странах восточной Европы, которая вызывает тревогу у многих политиков и экспертов:

в Кишиневе:
—  Доцент Приднестровского университета имени Т.Г. Шевченко, доктор исторических наук Петр ШОРНИКОВ;

В Минске:
—  директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

В Бишкеке:
Эксперты.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
история Молдовы, 22 июня, история, Великая Отечественная война, НАТО, ВОВ, видеомост, Александр Шпаковский, Петр Шорников, СНГ, СССР, Молдова
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