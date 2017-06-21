Парламент Румынии проголосовал за отставку правительства Гриндяну

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Высший законодательный орган Румынии на заседании в среду проголосовал за выдвинутый ранее вотум недоверия правительству страны под руководством Сорина Гриндяну.

В протоколе указано, что общее число депутатов – 464, из них 397 присутствовали.

В рамках заседания 251 человек участвовал в секретном голосовании. В ходе подсчета аннулированных голосов не зарегистрировали.

За отставку правительства высказался 241 депутат, а 10 выступили против. Согласно статье 113 Конституции Румынии, минимум 233 парламентария должны были проголосовать за отставку, чтобы ее утвердили.

"Не подал в отставку, так как Социал-демократическая партия рискует потерять власть. Не вижу себя спасителем Румынии, но ставлю перед собой задачу предупредить, что мы можем оказаться в прошлом", — сказал Гриндяну, выступая перед депутатами.

Вотум недоверия правительству Румынии выразили 222 депутата.

"Сегодня несчастливый для меня день. Особенно после того, как услышал речь Сорина Гриндяну. Мы решили быть честными не только в партии, но и с гражданами Румынии. Это было непростое решение. Не все было в порядке. Премьер и правительство, которым мы выразили поддержку, действовало не так, как мы рассчитывали. Они работали неплохо, но этого недостаточно", — пояснил лидер социал-демократов Ливиу Драгня.

Правительство под руководством Гриндяну было утверждено 30 декабря 2016 года. Кандидатуру Гриндяну предложило парламентское большинство (СДП и АЛД). Они же выступили с инициативой об отставке кабмина.

Все министры от парламентской коалиции тут же подали в отставку. Гриндяну же заявил, что не собирается уходить с поста, пока президент страны Клаус Йоханнис не назначит нового главу кабинета от правящей СДП. В итоге с этой должности Гриндяну сместили парламентарии.