Адвокаты Илана Шора собирают журналистов

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. На брифинге будут оглашены некоторые подробности по решению суда 21 июня 2017 года относительно Илана Шора.

Участники мероприятия:

— адвокат Денис УЛАНОВ;

— адвокат Юлиан БАЛАН.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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