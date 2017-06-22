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Октавиан Ченушэ
© Sputnik/

Как оказать первую помощь человеку при сердечном приступе на жаре

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Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Октавиан Ченушэ в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, какие меры следует предпринимать, если у кого-то из ваших близких из-за жары случился сердечный приступ.

Жара диктует жителям Молдовы и, тем более, горожанам свои суровые условия. Особенно тяжело переносят установившуюся духоту люди с лишним весом, хроническими заболеваниями, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Жара
© Sputnik/ Grigory Sysoev
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Летом, в знойные дневные часы, всем нам часто приходилось видеть на улице или в общественном транспорте тяжело дышащих людей, обливающихся потом. Бывали случаи, что из-за повышенных температур люди теряли сознание в троллейбусах и, в особенности в маршрутках, где просто не продохнуть. Падали в обморок в летнюю духоту жители столицы и прямо на улицах, на тротуарах и остановках общественного транспорта. Естественно, им вызывали "скорую", и удавалось оказать своевременную помощь.

Однако, многие жители нашей страны, не да Бог случись с кем-то из близких сердечный приступ, и не подозревают, какие меры первой помощи следует предпринимать. Некоторые начинают что есть силы хлестать родственника или знакомого по щекам, поливать и брызгать водой, накладывать влажные платки на лицо.

Мы же решили выяснить: как именно определить, что человеку на жаре стало плохо именно из-за сердечной недостаточности, и какие меры первой помощи следует ему оказывать? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал врач кардиолог, доктор медицинских наук Октавиан Ченушэ.

"При сердечной недостаточности на фоне жаркой погоды, сердечная мышца начинает более интенсивно сокращаться, что может привести к большим проблемам, может произойти приступ стенокардии. Также необходимо следить за поглощением необходимого количества жидкости в жару. Поскольку на фоне дегидратации организма у человека с гипертонией может произойти резкое падение артериального давления, которое может привести даже к непродолжительной потере сознания", — отметил доктор.

По словам кардиолога, первой мерой помощи при сердечном приступе, которую следует предпринять, положить человека в горизонтальное положение и проследить за тем, чтобы он не проявлял особой двигательной активности. Второе, что необходимо сделать до приезда машины скорой медпомощи, определить пульс.

"Если пульс есть, присутствует дыхание, не стоит паниковать, брызгать на лицо больного водой, поднимать панику. Пульс и дыхание, присутствующие у пациента с сердечным приступом, говорят о том, что ему удастся оказать необходимую помощь в случае своевременного приезда врачей", — отметил собеседник.

Также немаловажно, по утверждению врача, попытаться войти в диалог с пострадавшим от сердечной недостаточности. Если пациент слышит и понимает вас, и идет с вами на вербальный контакт, это значит, что его жизнь вне опасности, а дальнейшая его реабилитация уже — дело врачей.   

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Теги:
первая помощь, кардиолог, сердечный приступ, инсульт, инфаркт, кардиология, жара, Октавиан Ченушэ, Молдова, Кишинев




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