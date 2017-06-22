Насколько богаты молдавские фрукты и овощи нитратами и пестицидами

Продавая свои фрукты и овощи, отечественные сельхозпроизводители утверждают, что именно молдавские плоды наиболее экологически чистые по сравнению с помидорами и огурцами, выращенными в Турции и завезенными на местный рынок. Это является главным аргументом производителей плодов и ягод, как при отправке молдавской сельхозпродукции на экспорт, так и при ее продаже на внутреннем рынке.

Между тем, каждая восьмая партия фруктов и овощей, которые в прошлом году проверили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов, содержала нитратов больше допустимой нормы. Наиболее богатыми на содержание этих веществ оказались помидоры, огурцы и редис.

Мы решили выяснить: действительно ли молдавские фрукты и овощи "напичканы" пестицидами, стоит ли бояться турецких помидор и закрывают ли глаза при экспертизе фруктов и овощей сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, либо это распространенный миф, и они стоят на страже безопасности общественного питания?

Ответы на эти вопросы корреспондент Sputnik Молдова узнавал в беседе с экспертом в области сельского хозяйства Александром Слусарем.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>