На каких дорогах будут сегодня экипажи с радарами

КИШИНЕВ, 23 июн —Sputnik. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, вызванных превышением скорости, экипажи Национального инспектората полиции, оснащенные радарами, будут находиться на шести трассах национального значения.

Как указывается службой Infotrafic, специальные экипажи будут возле города Унгены — трасса R1, возле Яловен — трасса R3, возле города Бельцы — трасса R14, возле города Кагул — трасса R34, возле города Резина — трасса R20, возле города Оргеев — трасса М2.

Сервис Infotrafic Национального инспектората полиции просит водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не нарушать Правила дорожного движения.

Водители, уважайте друг друга и помните, что вас ждут дома.

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