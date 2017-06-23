Зловещее небо повисло над Кишиневом - столицу накрыл мощный ливень

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. По данным молдавских синоптиков, сегодня ожидается сильнейший ливень.
Наши корреспонденты застали стихию в городе.
В социальных сетях пишут, что на женщину упала ветка.
Ветер будет дуть со скоростью 15-20 метров в секунду. Прогнозируется 15-30 литров осадков на кв. м.
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