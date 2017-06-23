Зловещее небо повисло над Кишиневом - столицу накрыл мощный ливень

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. По данным молдавских синоптиков, сегодня ожидается сильнейший ливень.

Наши корреспонденты застали стихию в городе.

Людина сховалася за стовпом #raining #chisinau #storm Публикация от oslavskas (@oslavskas) Июн 23 2017 в 5:29 PDT

В социальных сетях пишут, что на женщину упала ветка.

Ветер будет дуть со скоростью 15-20 метров в секунду. Прогнозируется 15-30 литров осадков на кв. м.

#непогода #передгррзой #ливень #kishinev #moldovamea #chisinau # Публикация от Ирина Шагина (@shagina.irina) Июн 23 2017 в 5:27 PDT

И на день опустилась тьма #localsmd #chisinau Публикация от Oliga Padalco (@sevenanddot) Июн 23 2017 в 5:31 PDT

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